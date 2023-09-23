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Священики влаштували скандальну вечірку: втрутилася швидка, а потім і поліція

13:38, 23 вересня 2023
У Польщі священики влаштували вечірку в парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської, на яку запросили чоловіка-повію.
Священики влаштували скандальну вечірку: втрутилася швидка, а потім і поліція
Джерело фото: volyn24
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Священики з польського міста Домброва-Гурнича влаштували вечірку, для якої замовили чоловічу повію. Коли запрошений чоловік втратив свідомість, учасники зустрічі не хотіли пускати медиків, – повідомляє Gazeta Wyborcza.

Захід відбувся в приміщенні парафії Пресвятої Діви Марії Ангельської в Домброві-Гурнічі. Це санктуарій Сосновецької дієцезії, до якого щороку ходять паломники чоловіків і хлопців, жінок і дівчат, а також члени Духовного Усиновлення Зачатої дитини. Костел Пресвятої Діви Марії Ангельської в Домброві-Гурнічій є першою святинею в Польщі з титулом базиліки. Цю назву храму присвоїв Папа Римський Лев XIII.

Священики викликали чоловіка-повію і прийняли таблетки для потенції. У якийсь момент запрошений чоловік втратив свідомість. Один з учасників зустрічі зателефонував до Служби порятунку, проте інші вирішили не пускати в приміщення медичних працівників.

В результаті, у Сосновецькій регіональній прокуратурі відкрили справу за фактом ненадання допомоги особі, яка перебуває в ситуації, що загрожує безпосередньою небезпекою загибелі або нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

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