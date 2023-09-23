Священники устроили скандальную вечеринку: вмешалась скорая, а потом и полиция

В Польше священники устроили вечеринку в приходе Пресвятой Девы Марии Ангельской, на которую пригласили мужчину-проститутку.

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Священники из польского города Домброва-Гурнича устроили вечеринку, для которой заказали мужскую проститутку. Когда приглашенный мужчина потерял сознание, участники встречи не хотели пускать медиков, - сообщает Gazeta Wyborcza.

Мероприятие состоялось в помещении прихода Пресвятой Девы Марии Ангельской в Домброве-Гурничи. Это санктуарий Сосновецкой диецезии, к которому ежегодно ходят паломники мужчин и парней, женщин и девушек, а также члены Духовного Усыновления Зачатого ребенка. Костел Пресвятой Девы Марии Ангельской в Домброве-Гурничей является первой святыней в Польше с титулом базилики. Это название храму присвоил Папа Римский Лев XIII.

Священники вызвали мужчину-проститутку и приняли таблетки для потенции. В какой-то момент приглашенный мужчина потерял сознание. Один из участников встречи позвонил в Службу спасения, однако другие решили не пускать в помещение медицинских работников.

В результате, в Сосновецкой региональной прокуратуре открыли дело по факту неоказания помощи лицу, находящемуся в ситуации, угрожающей непосредственной опасностью гибели или нанесения тяжких телесных повреждений.

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