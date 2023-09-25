Депутаты принялись выполнять решение ЕСПЧ, который назвал нарушением Конвенции отсутствие прокурора по делу о привлечении водителя к админответственности

До этого Большая Палата Верховного Суда отказалась пересматривать дело заявителя после решения ЕСПЧ, сославшись на то, что орган Национальной полиции на стадии досудебного оформления материалов об административном правонарушении и так фактически выполняет функцию обвинения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Европейский суд по правам человека 6 октября 2022 года по делу «Бантыш и другие против Украины» констатировал нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека в связи с небеспристрастностью суда ввиду отсутствия стороны обвинения, то есть прокурора, при рассмотрении дела о привлечении водителя к административной ответственности.

Большая Палата Верховного Суда отказалась пересматривать решение судов по заявлению защитника, который ссылался как на основание для пересмотра на указанное решение ЕСПЧ.

При этом в Большой Палате считают, что орган Национальной полиции на стадии досудебного оформления материалов об административном правонарушении и так фактически выполняет функцию обвинения.

Так, в постановлении от 30 августа 2023 г. по этому делу №208/712/19 Большая Палата Верховного Суда указала, что, по ее мнению, «повторное рассмотрение этого дела не будет адекватным способом возобновления прав заявителя».

«Нет никаких оснований считать, что в 2023 году он в дальнейшем испытывает негативные последствия привлечения его в 2019 году судом к административной ответственности в производстве при отсутствии самого заявителя. Последний получил справедливую сатисфакцию, являющуюся адекватным средством защиты в этой ситуации. Нарушение, установленное ЕСПЧ, является системной проблемой, исправление которой возможно, в частности, путем принятия мер общего характера.

Учитывая, что во время производства по делу об административном правонарушении ни сторона обвинения, ни сторона защиты не присутствовали, а суд рассмотрел дело по предоставленным сторонами письменным материалам, решение ЕСПЧ в отношении заявителя не побуждает к выводу о том, что допущенное государством нарушение Конвенции в этой конкретной ситуации поставило под серьезное сомнение результат обжалованного производства на национальном уровне», - выразили свою оценку судьи БП ВС.

Следует отметить, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде уже появился законопроект 10002, которым предлагают ввести обязательное участие прокурора по делам о нетрезвом вождении. Впрочем, возникает вопрос, хватит ли прокуроров в Украине для того, чтобы закрыть участие во всех подобных делах.

Что предполагает новый законопроект

22 сентября во исполнение решения ЕСПЧ «Бантыш и другие против Украины» в парламенте появился альтернативный законопроект 10002-1 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Его инициаторами выступают Максим Павлюк, Дмитрий Припутень, Вячеслав Медяник и другие.

Они предлагают законодательно закрепить институт административно-деликтного обвинения в отдельных категориях дел об административных правонарушениях.

В отличие от основного проекта Закона 10002, предусматривающего поддержание обвинения исключительно со стороны прокурора (вроде обязательного участия прокурора по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4 - 172-9, 172-9-2 КУоАП), альтернативный предусматривает более комплексное решение.

Так, предлагается обязательное участие во время рассмотрения дела в суде уполномоченного должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении или уполномоченного представителя органа, от имени которого был составлен протокол, в случае если ответственность за указанное правонарушение предусмотрена в виде возмездного изъятия, конфискации, лишения специального права, административного ареста или ареста с содержанием на гауптвахте.

Одновременно прокурор по собственной инициативе вправе вступить в дело при условии, что санкция за данное правонарушение предусматривает лишение специального права, административный арест или арест с содержанием на гауптвахте.

Уполномоченное должностное лицо, составившее протокол или представитель органа от имени которого был составлен протокол и прокурор (в случае его участия в деле) наделяются соответствующими процессуальными правами (статьи 250, 268-1 и 294 КУоАП), в частности правом апелляционного обжалования постановлений о возвращении протокола для надлежащего оформления или о прекращении дела, исключительно в случае рассмотрения дел, связанных с привлечением к административной ответственности за управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции (статья 130 КУоАП).

Законопроект содержит изменения в отношении законодательного закрепления процедуры возврата протоколов для надлежащего оформления к должностным лицам (органам) составившим их.

«Следует отметить, что такой порядок не предусмотрен КУоАП, но длительное время применяется судами при рассмотрении по делам об административных правонарушениях по аналогии с процедурой возврата обвинительного акта, в случае несоответствия его требованиям статьи 291 УПК в соответствии с ч. 3 статьи 314 УПК.

В свое время Верховный Суд Украины постановлению Пленума ВСУ от 23 декабря 2005 года №14 признал правильной практику тех судей, которые мотивированными постановлениями возвращают протоколы об административных правонарушениях, составленные не уполномоченным на то должностным лицом или без соблюдения требований статьи 256 КУоАП для надлежащего оформления.

По данным ГСА, за 2020 год суд вернули для надлежащего оформления 90 630 протоколов, 2021 год – 74 980 протоколов, 2022 год – 47 319 протоколов», - указывают авторы.

Следовательно, законопроектом предлагается дополнить КУоАП статьей 278-1, предусматривающей исчерпывающие основания, сроки и процессуальный порядок возвращения протокола об административном правонарушении для надлежащего оформления.

Кроме указанного, законопроект устанавливает единый срок рассмотрения дел об административных правонарушениях – 15 суток, за исключением дел относительно нарушений, зафиксированных в автоматическом режиме, или в режиме фотосъемки (видеозаписи). В настоящее время, согласно действующей редакции статьи 277 КУоАП, дела об административных правонарушениях должны быть рассмотрены судами в течение одних суток, что не дает возможность даже заблаговременно сообщить лицу, которое привлекается к административной ответственности.

Законопроект предлагает решить проблему закрытия дел об административных правонарушениях в результате истечения срока привлечения к административной ответственности (статья 38 КУоАП) в результате постоянного перенесения судами рассмотрения дела, из-за обязательного присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности (часть вторая статьи 268 КУоАП).

«Такой подход устаревший и когда-то был обоснован из-за: во-первых, неопределенного срока административного задержания (до рассмотрения дела в суде), во-вторых, немедленным вступлением в законную силу постановления о наложении административного взыскания в виде административного ареста.

Но после решений Конституционного Суда Украины от 11 октября 2011 10-рп и от 23 ноября 2018 10-р/2018 практическая необходимость обязательного присутствия лица во время рассмотрения дела является неоправданной и только приводит к затягиванию процесса.

Так, по данным ГСА, в 2020 году по истечении сроков привлечения к административной ответственности было закрыто 121 665 дел об административных правонарушениях, что составляет почти 17% всех рассмотренных дел судами, 2021 год – 109 505 (14%), 2022 – 82 238 (13%)», – объясняют авторы.

Изменениями в статью 268 КУоАП предлагается оставить обязательное присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, только при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4 - 172-9 КУоАП.

Одновременно законопроект предлагает согласовать вопрос обязательной остановки исполнения постановлений о наложении штрафа (за исключением штрафов, взимаемых на месте правонарушения), что предусмотрено ч. 2 статьи 299 КоАП и положениям Закона «Об исполнительном производстве».

Одновременно законопроект предусматривает отдельные изменения в отношении:

рассмотрения дел в трудовых коллективах (статья 249 КУоАП), учитывая исключение ст. 21 КУоАП;

порядка составления протокола в течение 24 часов с момента установления личности нарушителя (статья 254 КУоАП), что невозможно выполнить в отдельных категориях дел (например, по статье 130 КУоАП, в случае проведения осмотра водителя в учреждении здравоохранения, когда вывод предоставляется через несколько дней или недель);

возможности составления протокола об административном правонарушении не в отношении конкретного лица, а по факту совершения правонарушения (статья 256 КУоАП), который не применяется на практике и делает невозможным рассмотрение дела в дальнейшем;

отсутствия процессуального срока отправки составленных протоколов для рассмотрения уполномоченному органу или должностному лицу (статья 257 КУоАП);

срок хранения Национальной полицией видеозаписи процедуры осмотра водителей на состояние алкогольного опьянения с помощью специальных технических средств (статья 266 КУоАП);

обязательного присутствия лица, которое привлекается к административной ответственности при рассмотрении отдельных административных правонарушений (статья 268 КУоАП), что, по мнению автором, потеряло свое содержательное значение после решения Конституционного Суда Украины от 23.11.2018 № 10-р/2018 и сегодня только затягивает сроки рассмотрения дел по уклонению лица от явки в суд, что в дальнейшем приводит к закрытию дела в связи с истечением сроков привлечения к ответственности установленных ст. 38 КУоАП;

сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях (статья 277 КУоАП), не обеспечивающих соблюдение прав лиц, привлекаемых к административной ответственности. Наличие таких минимальных сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях: «в течение суток», «трехдневный срок» и т.п. не позволяет судьям надлежащим образом сообщить лицу о рассмотрении дела, что нарушает его процессуальные права. Такие сроки рассмотрения были предусмотрены при существовании старой редакции ст. 263 КУоАП, признанной неконституционной решением Конституционного Суда Украины от 11.10.2011 № 10-рп/2011;

оснований и порядке возвращения протокола для надлежащего оформления, применяемых судами при рассмотрении дела без надлежащего правового регулирования (пункт 2 постановления Пленума ВСУ № 13 от 25 мая 1998 года) и т.д.

Авторы добавляют, что Кодекс об административных правонарушениях в целом устаревший, но, несмотря на обязательства Кабмина в течение одного года со дня вступления в силу Закона «О десоветизации законодательства Украины» от 21 апреля 2022 года (т.е. до 7 мая 2023 года) разработать и внести на рассмотрение парламента проект Кодекса об административных проступкахй, ситуация не изменилась.

Автор: Наталья Мамченко

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