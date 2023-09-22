Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В УПК предлагают изменения для оптимизации привлечения специалистов в ходе досудебного расследования

Обосновывается законопроект, в частности, значительной загруженностью экспертных учреждений и отсутствием достаточного количества экспертов, проводящих судебно-медицинские, иммунологические, цитологические, генетические, строительно-технические, баллистические, взрывотехнические экспертизы, что значительно затягивает сроки проведения досудебного расследования.

Большая Палата Верховного Суда подтвердила противоправность неуплаты дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны, - член Комитета

Как сообщается, Большая Палата признала противоправным бездействие по невыплате дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны по образцовому делу

Антон Чернушенко снова не смог уволиться в отставку

Высший совет правосудия оставил заявление бывшего председателя столичной апелляции без рассмотрения.

Требование о снесении объекта самовольного строительства и об отмене регистрации права собственности могут рассматриваться в админсудопроизводстве как основное и производное исковое требование: позиция ВС

Вопрос юрисдикции админсуда при обращении прокурора с иском, который касается собственности, но одновременно содержит основные и производные исковые требования, - позиция Верховного Суда.

В Украине создадут Реестр лоббистов, – Кабмин решил ускорить процесс

Кабмин решил ускорить регулирование деятельности лоббистских организаций в Украине, изменив срок внесения соответствующего законопроекта с декабря 2023 года на сентябрь 2023 года.

  1. В Украине
  2. / Общество

В Украине введут бальную систему при начислении пенсий: что это значит

19:20, 22 сентября 2023
Украина запускает новую пенсионную реформу с целью повышения пенсионной системы.
В Украине введут бальную систему при начислении пенсий: что это значит
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Правительство Украины анонсировало запуск новой пенсионной реформы, направленной на повышение стабильности и справедливости пенсионной системы. Основной целью реформы является обеспечение того, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не менее 30% от своей средней заработной платы в течение всего периода получения пенсии. Вместе с накопительной составляющей эта сумма будет составлять не менее 50%, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

С 1 марта 2024 года, как часть этой реформы, планируется провести индексацию пенсий, что сделает систему более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсий будет внедрена бальная система, которая поможет выровнять выплаты между пенсионерами, которые вышли на пенсию раньше, и теми, кто сделал это недавно.

Как это будет работать?

Ежемесячно трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет пересчитан в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, – получаете 10 баллов. Выше средней по стране - получаете, например, 12 или больше баллов, меньше средней – 8 баллов. Потом эти баллы ежегодно будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден и Владимир Зеленский: расширенная двусторонняя встреча
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео