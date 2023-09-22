В Украине введут бальную систему при начислении пенсий: что это значит

Украина запускает новую пенсионную реформу с целью повышения пенсионной системы.

Правительство Украины анонсировало запуск новой пенсионной реформы, направленной на повышение стабильности и справедливости пенсионной системы. Основной целью реформы является обеспечение того, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не менее 30% от своей средней заработной платы в течение всего периода получения пенсии. Вместе с накопительной составляющей эта сумма будет составлять не менее 50%, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

С 1 марта 2024 года, как часть этой реформы, планируется провести индексацию пенсий, что сделает систему более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсий будет внедрена бальная система, которая поможет выровнять выплаты между пенсионерами, которые вышли на пенсию раньше, и теми, кто сделал это недавно.

Как это будет работать?

Ежемесячно трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет пересчитан в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, – получаете 10 баллов. Выше средней по стране - получаете, например, 12 или больше баллов, меньше средней – 8 баллов. Потом эти баллы ежегодно будут так же перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой.

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