В Україні введуть бальну систему при нарахуванні пенсій: що це означає

Україна запускає нову пенсійну реформу з метою підвищення пенсійної системи.

Уряд України анонсував запуск нової пенсійної реформи, спрямованої на підвищення стабільності та справедливості пенсійної системи. Основною метою реформи є забезпечення того, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не менше 30% від своєї середньої заробітної плати протягом усього періоду отримання пенсії. Разом із накопичувальною складовою ця сума становитиме не менше 50%, – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

З 1 березня 2024 року, як частина цієї реформи, планується провести індексацію пенсій, що зробить систему більш справедливою, зрозумілою та прозорою. У нарахуванні пенсій буде впроваджена бальна система, яка допоможе вирівняти виплати між пенсіонерами, які вийшли на пенсію раніше, і тими, хто зробив це нещодавно.

Як це працюватиме?

Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати.

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