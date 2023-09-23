Два роки тюрми за «жарт»: на Харківщині суд покарав псевдомінера

Чоловік зателефонував до поліції і повідомив про підготовку вибуху на території птахофабрики.

У Харківській області суд визнав винним чоловіка у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей та іншими тяжкими наслідками.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, зловмиснику призначено покарання у виді двох років позбавлення волі.

Чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, маючи не зняту і не погашену судимість, вчинив новий злочин. Ввечері 26 червня цього року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив пожартувати.

«Чоловік зателефонував до поліції і повідомив про підготовку вибуху на території птахофабрики, розташованої на території с. Просяне Харківського району. Діяльність підприємства у зв’язку з цим була тимчасово дезорганізована. Правоохоронці «оцінили» цей жарт і викрили чоловіка», - сказано у повідомленні.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Нововодолазький районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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