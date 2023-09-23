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Два года тюрьмы за «шутку»: в Харьковской области суд наказал псевдоминера

07:40, 23 сентября 2023
Мужчина позвонил в полицию и сообщил о подготовке взрыва на территории птицефабрики.
Два года тюрьмы за «шутку»: в Харьковской области суд наказал псевдоминера
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В Харьковской области суд признал виновным мужчину в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, который грозит гибелью людей и другими тяжелыми последствиями.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, злоумышленнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, имея не снятую и не погашенную судимость, совершил новое преступление. Вечером 26 июня этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил пошутить.

«Мужчина позвонил в полицию и сообщил о подготовке взрыва на территории птицефабрики, расположенной на территории с. Просяное Харьковского района. Деятельность предприятия в этой связи была временно дезорганизована. Правоохранители «оценили» эту шутку и разоблачили мужчину», - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину.

Обвинительный приговор вынес Нововодолажский райсуд Харьковской области. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

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