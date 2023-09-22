Деньги вернутся: в Украине запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro

Компании смогут получить полную или частичную компенсацию расходов в случае заказа услуги разминирования через Prozorro.

Правительство Украины планирует запустить рынок услуг по гуманитарному разминированию, используя электронную платформу Prozorro. Основной целью этой инициативы является упрощение и ускорение процесса разминирования на земельных участках, важных для сельскохозяйственных предприятий и стратегических предприятий, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно нововведению, аграрные компании и другие предприятия смогут закупать услуги по разминированию через систему Prozorro. После получения услуг и соответствующего сертификата от официально лицензированного оператора, государство планирует компенсировать часть или полноту расходов покупателя на разминирование. Это решение будет способствовать значительному ускорению процесса очистки земель от опасных взрывных устройств.

В проекте бюджета на 2024 год Украины предусмотрено выделение 2 миллиардов гривен на гуманитарное разминирование. Этот шаг призван обеспечить безопасность и улучшить условия для сельскохозяйственных и других предприятий, которые имеют дело с разминированием земельных участков.

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