Гроші повернуться: в Україні запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro

Компанії зможуть отримати повну або часткову компенсацію витрат у разі замовлення послуги розмінування через Prozorro.

Уряд України планує запустити ринок послуг з гуманітарного розмінування, використовуючи електронну платформу Prozorro. Основною метою цієї ініціативи є спрощення та прискорення процесу розмінування на земельних ділянках, важливих для сільськогосподарських підприємств та стратегічних підприємств, – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з нововведенням, аграрні компанії та інші підприємства зможуть закуповувати послуги з розмінування через систему Prozorro. Після отримання послуг та відповідного сертифіката від офіційно ліцензованого оператора, держава планує компенсувати частину або повність витрат покупця на розмінування. Це рішення сприятиме значному прискоренню процесу очищення земель від небезпечних вибухових пристроїв.

У проєкті бюджету на 2024 рік України передбачено виділення 2 мільярдів гривень на гуманітарне розмінування. Цей крок покликаний забезпечити безпеку та покращити умови для сільськогосподарських та інших підприємств, які мають справу з розмінуванням земельних ділянок.

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