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  1. В Україні

Іноземні інвестори-фізичні особи можуть онлайн купувати українські ОВДП

08:01, 23 вересня 2023
Громадяни країн-партнерів по всьому світу в режимі онлайн можуть долучитись до відновлення економіки на відбудови України, купуючи ОВДП.
Іноземні інвестори-фізичні особи можуть онлайн купувати українські ОВДП
Фото: hromadske.ua
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України повідомила, що іноземні громадяни отримали доступ до онлайн-купівлі ОВДП.

«Нерезиденти можуть пройти віддалену реєстрацію у брокера та купувати й продавати ОВДП так само, як зараз це роблять громадяни України. Що важливо, послуга буде недоступна резидентам рф та білорусі», - сказано у повідомленні.

 «Ця подія є визначною для України та її інвестиційного потенціалу в такий складний для нас всіх час. Однак ми рухаємось вперед і наразі стали ще більш доступними для іноземних інвесторів. Громадяни наших країн-партнерів по всьому світу в режимі онлайн можуть долучитись до відновлення економіки на відбудови України, купуючи наші ОВДП. Діджиталізація таких процесів є важливою для вітчизняних ринків капіталу та є гідним прикладом для наслідування», -  заявил член Комісії Ярослав Шляхов.

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