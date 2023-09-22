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  1. У світі

Байден пообіцяв Зеленському невелику партію ракет ATACMS

18:20, 22 вересня 2023
Байден пообіцяв Зеленському невелику партію далекобійних ракет ATACMS, про терміни передачі їх Україні – поки невідомо.
Байден пообіцяв Зеленському невелику партію ракет ATACMS
Джерело фото: nbcnews
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Президент США Джо Байден пообіцяв Президенту України Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет дального радіусу дії для як допомогу у війні з росією , – повідомляє NBC News.

Наразі Байден не сказав, коли будуть доставлені ракети або коли буде зроблено публічне оголошення.

Зазначається, що Україна протягом кількох місяців просила армійську тактичну ракетну систему, відому як ATACMS, яка дасть Києву можливість вражати цілі на відстані приблизно 180 миль.

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