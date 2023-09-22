Байден пообещал Зеленскому небольшую партию ракет ATACMS

Байден пообещал Зеленскому небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS, о сроках передачи их Украине - пока неизвестно.

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Президент США Джо Байден пообещал Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса действия в качестве помощи в войне с россией, - сообщает NBC News.

Пока Байден не сказал, когда будут доставлены ракеты или когда будет сделано публичное объявление.

Отмечается, что Украина в течение нескольких месяцев просила армейскую тактическую ракетную систему, известную как ATACMS, которая даст Киеву возможность поражать цели на расстоянии примерно 180 миль.

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