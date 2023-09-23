Иностранные инвесторы-физлица могут онлайн покупать украинские ОВГЗ

Граждане стран-партнеров по всему миру в режиме онлайн могут приобщиться к восстановлению экономики на восстановление Украины, покупая ОВГЗ.

Фото: hromadske.ua

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сообщила, что иностранные граждане получили доступ к онлайн-покупке ОВГЗ.

«Нерезиденты могут пройти удаленную регистрацию у брокера и покупать и продавать ОВГЗ так же, как сейчас это делают граждане Украины. Что важно, услуга будет недоступна резидентам рф и беларуси», - говорится в сообщении.

«Это событие является выдающимся для Украины и ее инвестиционного потенциала в такое сложное для нас все время. Однако мы двигаемся вперед и стали еще доступнее для иностранных инвесторов. Граждане наших стран-партнеров по всему миру в режиме онлайн могут приобщиться к восстановлению экономики на восстановление Украины, покупая наши ОВГЗ. Диджитализация таких процессов важна для отечественных рынков капитала и является достойным примером для подражания», - заявил член Комиссии Ярослав Шляхов.

Ранее сообщалось, что НБУ расширяет перечень бенчмарк-облигаций, которые банки будут включать в покрытие доли обязательных резервов.

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