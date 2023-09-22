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Андрей Ермак: россия готовит информационную кампанию по дискредитации Зеленского

19:24, 22 сентября 2023
Пропагандисты возьмут ряд вопросов для распространения фейков в отношении Зеленского и команды на международной арене.
Андрей Ермак: россия готовит информационную кампанию по дискредитации Зеленского
Источник фото: koda.gov.ua
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Пропагандисты рф планируют запустить информационную кампанию с целью дискредитации Президента Украины Владимира Зеленского и команды на международной арене. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Некоторые из ключевых тезисов, которые планируется использовать российскими пропагандистами, включают следующее:

Президентские выборы в россии: будут акцентировать внимание на президентских выборах в россии и пытаться продемонстрировать широкую поддержку путина в российском обществе. Они будут пытаться создать впечатление, что в Украине царит политический кризис и потеря доверия к политическим элитам.

Скандал с Польшей: будут рассматривать конфликт между руководством Польши и Украины как доказательство того, что единства в Европе нет. Они будут пытаться убедить, что Украину используют как «военный таран» против России.

Узурпация власти и отмена выборов: могут распространять тезис об узурпации власти и отмене выборов в Украине, пытаясь вызвать сомнения в легитимности власти.

«Стабильная россия»: будут пытаться убедить западные страны, что сотрудничество со стабильной россией, особенно после переизбрания путина, является более выгодной альтернативой по сравнению с Украиной.

Распространять фейки планируют в медиа, а также использовать ботофермы.

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