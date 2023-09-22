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«Дело Коломойского»: Экс-руководителю столичного филиала «Приватбанка» предъявлено подозрение

19:59, 22 сентября 2023
По материалам СБУ подозрение получил еще один фигурант «дела Коломойского».
«Дело Коломойского»: Экс-руководителю столичного филиала «Приватбанка» предъявлено подозрение
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Бывшему руководителю столичного филиала ПАО «Приватбанка» предъявлено подозрение в совершении финансовых преступлений, связанных с незаконным завладением крупной суммой средств, – сообщили в СБУ.

Следствие установило, что чиновник участвовал в организованной группе, которую возглавлял бизнесмен Игорь Коломойский, и которая была создана для незаконного завладения суммой в размере 5,8 миллиарда гривен.

В период с 2013 по 2014 годы, бывший руководитель столичного филиала участвовал в так называемой схеме фиктивных взносов наличными в кассу банка. Эта схема предусматривала подачу фальшивых документов о взносах наличными, хотя фактически никакие взносы не осуществлялись. Совместно с другими членами группы, он позволил Коломойскому получить 5,8 миллиарда гривен, что эквивалентно более 700 миллионам долларов США в то время.

Полученные средства были легализованы и выведены из банка различными способами, включая их использование в предпринимательской деятельности Коломойского, переводы за границу, и вывод наличных.

Подозреваемому было предъявлено обвинение согласно ряду статей Уголовного кодекса Украины, включая незаконные действия с документами на перевод, завладение чужим имуществом, легализацию средств, полученных преступным путем.

Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а досудебное расследование продолжается. Проводятся дополнительные мероприятия для установления всех обстоятельств этого финансового преступления и привлечения всех виновных лиц к ответственности.

Напомним, Игорю Коломойскому увеличили залог до более 3,8 млрд грн.

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