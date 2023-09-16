Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Конкурс в апеляційні суди: відомий список вакансій

У Київському апеляційному суді є 45 вакансій, в Шостому апеляційному адміністративному суді – 11 вакансій, у Північному апеляційному господарському суді – 15 вакансій.

Конкурс в суди першої інстанції: відомий список 560 вакансій

Більшість вакансій - в судах Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Київської областей, а в районних судах Києва є 26 вакансій.

Кабмін схвалив законопроект про самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – Денис Шмигаль

Керівник САП самостійно визначатиме штат, структуру та організацію в установі.

Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 16 жовтня

Відомі перші 57 суддів, які будуть завершувати кваліфікаційне оцінювання суддів.

Верховній Раді пропонують переголосувати законопроект про дисциплінарних інспекторів

Відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів поки що відкладається.

  1. В Україні

Ігорю Коломойському збільшили заставу до понад 3,8 млрд грн

08:28, 16 вересня 2023
Суд лише частково задовільнив клопотання прокуратури, яка просила залог у майже 5,8 мільярдів гривень.
Ігорю Коломойському збільшили заставу до понад 3,8 млрд грн
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Ігорю Коломойському — з майже 510 мільйонів гривень до понад 3,8 мільярдів гривень.

Суд лише частково задовільнив клопотання прокуратури, яка просила залог у майже 5,8 мільярдів гривень у звʼязку із новою підозрою бізнесмену та «пропорційно завданій шкоді».

Як пишуть «Ґрати», наразі бізнесмен заставу не планує вносити. Ігор Коломойський після арешта 2 вересня перебуває під вартою в ізоляторі СБУ.

Ми повідомляли, що Служба безпеки України підтвердила, що бізнесмену Ігорю Коломойському оголошено нову підозру. Нові факти протиправної діяльності викрили СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський у суботу, 2 вересня, прибув в Шевченківський райсуд Києва. Там йому обирали запобіжний захід.

Засідання відбувалося в закритому режимі, про це клопотали його адвокати.

Суд обрав  Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Раніше ми повідомляли, що зранку цього ж дня правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом НАБУ та САП на 48 годин арештували активи Ігоря Коломойського.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці
  • Валентин Зубар
    Валентин Зубар
    суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi