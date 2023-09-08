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  1. В Україні

НАБУ та САП на 48 годин арештували активи Ігоря Коломойського

17:42, 8 вересня 2023
Також до ВАКС спрямували клопотання про накладення арешту на майно.
НАБУ та САП на 48 годин арештували активи Ігоря Коломойського
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НАБУ та САП після повідомлення про підозру Ігорю Коломойському вжили заходи щодо арешту його активів. Як ми писали, Коломойському вручили ще одну підозру – цього разу від НАБУ.

Арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден накладено на 48 годин.

«Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою», - пояснили у НАБУ.

Також до Вищого антикорупційного суду спрямували клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський у суботу, 2 вересня, прибув в Шевченківський райсуд Києва. Там йому обирали запобіжний захід.

Засідання відбувалося в закритому режимі, про це клопотали його адвокати.

Суд обрав  Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Раніше ми повідомляли, що зранку цього ж дня правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

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