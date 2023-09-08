Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Комитете Рады по нацбезопасности пока нет единого понимания, смогут ли выехать за границу женщины, состоящие на военном учете

Члены Комитета Рады по нацбезопасности озвучили противоположные мнения, смогут ли пересекать границу стоящие на военном учете женщины

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

  1. В Украине

НАБУ и САП на 48 часов арестовали активы Игоря Коломойского

17:42, 8 сентября 2023
Также в ВАКС направили ходатайство о наложении ареста на имущество.
НАБУ и САП на 48 часов арестовали активы Игоря Коломойского
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

НАБУ и САП после сообщения о подозрении Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов. Как мы писали, Коломойскому вручили еще одно подозрение – на этот раз от НАБУ.

Арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1, 6 тыс. транспортных средств и судов наложено на 48 часов.

«Это обусловлено необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств «Приватбанка» в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой», - пояснили в НАБУ.

Также в Высший антикоррупционный суд направили ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество.

Напомним, что Игорь Коломойский в субботу 2 сентября, прибыл в Шевченковский райсуд Киева. Там ему избирали меру пресечения.

Заседание происходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовали его адвокаты.

Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере около 510 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что утром этого же дня правоохранители вручили подозрение Игорю Коломойскому по двум статьям. Как отметили в СБУ, подозрение объявлено по ст. 190 – мошенничество и по ст. 209 – легализация имущества, полученного преступным путем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Костянтин Винокуров
    Костянтин Винокуров
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду