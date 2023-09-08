НАБУ и САП на 48 часов арестовали активы Игоря Коломойского

Также в ВАКС направили ходатайство о наложении ареста на имущество.

НАБУ и САП после сообщения о подозрении Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов. Как мы писали, Коломойскому вручили еще одно подозрение – на этот раз от НАБУ.

Арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества и более 1, 6 тыс. транспортных средств и судов наложено на 48 часов.

«Это обусловлено необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств «Приватбанка» в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой», - пояснили в НАБУ.

Также в Высший антикоррупционный суд направили ходатайство о наложении ареста на вышеуказанное имущество.

Напомним, что Игорь Коломойский в субботу 2 сентября, прибыл в Шевченковский райсуд Киева. Там ему избирали меру пресечения.

Заседание происходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовали его адвокаты.

Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере около 510 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что утром этого же дня правоохранители вручили подозрение Игорю Коломойскому по двум статьям. Как отметили в СБУ, подозрение объявлено по ст. 190 – мошенничество и по ст. 209 – легализация имущества, полученного преступным путем.

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