Украинское контрнаступление быстрее принятия новых санкций против рф, — Зеленский

Зеленский акцентировал, что для ускорения контрнаступления Украине нужны истребители.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що швидкість українського контрнаступу перевищує швидкість ухвалення нових санкцій проти росії. Про це він сказав на відкритті щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Він зазначив, що розуміє бажання людей якнайшвидше відновити територіальну цілісність України, але війна, яку веде росія, складна, і багато процесів уповільнюється.

"Уповільнюється війна. Це є, ми це визнаємо. Ускладнюються й уповільнюються всі процеси: від санкцій до надання зброї", – сказав Президент.

"Коли деякі партнери кажуть: так що там із контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки напевно швидші, ніж нові санкційні пакети", – сказав Володимир Зеленський.

Також Президент підкреслив, що ЗСУ йдуть вперед і що ініціатива на їхньому боці.

"Важливо, що наші воїни йдуть уперед і що на нашому боці ініціатива. Ми не повинні порівнювати те, що було вчора. Ми маємо порівнювати, де всі ми були в іншому житті – 24 лютого, коли було відчуття окупації нашої держави. А сьогодні ми звільнили велику частину нашої території", – додав він.

Говорячи про постачання озброєнь, Зеленський зазначив, що "є конкретний вплив конкретної зброї. Чим вона потужніша, далекобійна, тим швидше йде контрнаступ, звільнення нашої території".

"Якщо в небі нас немає, а є росія, все дуже просто — вони зупиняють нас із неба, зупиняють наш контрнаступ", — підсумував Президент.

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