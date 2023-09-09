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  1. В Украине

В школах Киева планируют изменить подход в преподавании учебной программы «Защита Украины»

08:18, 9 сентября 2023
Инициаторы хотят, чтобы ученики 10 и 11 классов изучали все не только в теории, но и имели практические занятия, пилотировали дроны, использовали симуляторы и другие технические средства.
В школах Киева планируют изменить подход в преподавании учебной программы «Защита Украины»
Изображение: zn.ua
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В школах столицы планируется увеличить количество часов на подготовку старшеклассников в рамках учебной программы «Защита Украины». Об этом сообщили на портале Киевского горсовета.

«Качественная подготовка молодежи допризывного возраста по военным, тактическим и медицинским дисциплинам – это необходимость времени, поэтому мы в столице хотим в сжатые сроки вместе с военными подготовить такую программу, которая будет иметь максимальный эффект и будет фактически частью большой программы подготовки военных. Кроме того, мы предусмотрим и полноценное финансирование этой программы, чтобы ученики 10 и 11 классов изучали все не только в теории, но и имели практические занятия, пилотировали дроны, использовали симуляторы и другие технические средства. Сейчас наша рабочая группа, состоящая из представителей Департамента образования и науки и военных, работает именно над этим вопросом, чтобы предусмотреть средства уже в бюджете на следующий год», – подчеркнул заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он также отметил, что важным фактором успеха будет кадровый вопрос и обратился к военным с предложением принять участие в подборе достойных кадров, а также их практической подготовки для обучения по программе «Защита Украины».

«Для школьников необходимо подобрать таких преподавателей, которые будут стопроцентно моральными авторитетами для детей, и в то же время разбираться в тонкостях образовательного процесса и работе с подростками. Только так обучение по этому предмету будет вызывать положительные эмоции и интерес у молодого поколения», – подчеркнул Валентин Мондриевский.

Следующее заседание рабочей группы и обсуждение изменений в программу назначено на ноябрь.

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