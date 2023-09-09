У школах Києва планують змінити підхід у викладанні навчальної програми «Захист України»

Ініціатори хочуть, щоб учні 10 та 11 класів вивчали все не тільки в теорії, а й мали практичні заняття, пілотували дрони, використовували симулятори та інші технічні засоби.

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У школах столиці планують збільшити кількість годин на підготовку старшокласників у межах навчальної програми «Захист України». Про це повідомили на порталі Київської міськради.

«Якісна підготовка молоді допризовного віку з військових, тактичних та медичних дисциплін – це необхідність часу, тому ми у столиці хочемо у стислі терміни разом із військовими підготувати таку програму, яка матиме максимальний ефект і буде фактично частиною великої програми підготовки військових. Окрім того, ми передбачимо і повноцінне фінансування цієї програми, щоб учні 10 та 11 класів вивчали все не тільки в теорії, а й мали практичні заняття, пілотували дрони, використовували симулятори та інші технічні засоби. Зараз наша робоча група, яка складається із представників Департаменту освіти і науки та військових, працює саме над цим питанням, щоб передбачити кошти вже в бюджеті на наступний рік», – наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він також зауважив, що важливим фактором успіху буде кадрове питання, і звернувся до військових із пропозицією взяти участь у підборі гідних кадрів, а також їх практичної підготовки для навчання за програмою «Захист України».

«Для школярів необхідно підібрати таких викладачів, які будуть стовідсотково моральними авторитетами для дітей, і в той же час розумітися на тонкощах освітнього процесу та роботі з підлітками. Тільки так навчання з цього предмета буде викликати позитивні емоції та інтерес у молодого покоління», – підкреслив Валентин Мондриївський.

Наступне засідання робочої групи і обговорення змін до програми призначено на листопад.

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