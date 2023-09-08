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  1. У світі

У Таїланді почалися арешти росіян за нелегальний бізнес

17:31, 8 вересня 2023
У Таїланді шириться невдоволення місцевих щодо масового напливу росіян та ведення нелегального бізнесу.
У Таїланді почалися арешти росіян за нелегальний бізнес
Джерело фото: Tengrinews
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У Таїланді зростає негативне ставлення до дій російських туристів, які займаються незаконною діяльністю. Після отримання скарг від місцевих жителів, правоохоронні органи розпочали арешти осіб, які порушують закони країни. Особливо багато випадків порушень правил спостерігається серед росіян, які завдають шкоди туристичному бізнесу країни, – повідомляє aljazeera.com.

Зазначається, що понад 400 000 росіян прибули на тайський туристичний острів з січня по липень цього року, що, за даними влади, вдвічі перевищує кількість відвідувачів до війни росії проти України.

Зростання російської присутності приносить швидкі зміни.

Ціни на нерухомість різко зросли, що, хоча і було благом для тайських власників і ріелторів, ускладнило орендарям пошук доступного місця на острові.

З’явилися лише російськомовні підприємства, які часто працюють через російськомовні додатки та працюють нелегально.

Також надходили повідомлення про російських секс-працівників, які працюють в епіцентрі нічного життя на Бангла-роуд, переважно для росіян.

Минулого місяця поліція Пхукета арештувала кількох нелегальних працівників, на яких вказали місцеві жителі.

«Ми заарештували трьох громадян росії, які відкрили перукарню. Ми звинуватили їх у порушенні закону за виконання роботи, призначеної лише для тайців», – повідомив підполковник Тонгчай Матітам.

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