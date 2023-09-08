В Таиланде начались аресты россиян за нелегальный бизнес

В Таиланде ширится недовольство местных относительно массового наплыва россиян и ведения нелегального бизнеса.

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В Таиланде растет негативное отношение к действиям российских туристов, которые занимаются незаконной деятельностью. После получения жалоб от местных жителей, правоохранительные органы начали аресты лиц, нарушающих законы страны. Особенно много случаев нарушений правил наблюдается среди россиян, которые наносят ущерб туристическому бизнесу страны, – сообщает aljazeera.com.

Отмечается, что более 400 000 россиян прибыли на тайский туристический остров с января по июль этого года, что, по данным властей, вдвое превышает количество посетителей до войны россии против Украины.

Рост российского присутствия приносит быстрые изменения.

Цены на недвижимость резко выросли, что, хотя и было благом для тайских владельцев и риэлторов, затруднило арендаторам поиск доступного места на острове.

Появились только русскоязычные предприятия, которые часто работают через русскоязычные приложения и работают нелегально.

Также поступали сообщения о русских секс-работниках, которые работают в эпицентре ночной жизни на Бангла-роуд, преимущественно для русских.

В прошлом месяце полиция Пхукета арестовала нескольких нелегальных работников, на которых указали местные жители.

«Мы арестовали трех граждан России, которые открыли парикмахерскую. Мы обвинили их в нарушении закона за выполнение работы, предназначенной только для тайцев», – сообщил подполковник Тонгчай Матитам.

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