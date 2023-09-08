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Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

В Комитете Рады по нацбезопасности пока нет единого понимания, смогут ли выехать за границу женщины, состоящие на военном учете

Члены Комитета Рады по нацбезопасности озвучили противоположные мнения, смогут ли пересекать границу стоящие на военном учете женщины

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

  1. В мире

В Таиланде начались аресты россиян за нелегальный бизнес

17:31, 8 сентября 2023
В Таиланде ширится недовольство местных относительно массового наплыва россиян и ведения нелегального бизнеса.
В Таиланде начались аресты россиян за нелегальный бизнес
Источник фото: Tengrinews
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В Таиланде растет негативное отношение к действиям российских туристов, которые занимаются незаконной деятельностью. После получения жалоб от местных жителей, правоохранительные органы начали аресты лиц, нарушающих законы страны. Особенно много случаев нарушений правил наблюдается среди россиян, которые наносят ущерб туристическому бизнесу страны, – сообщает aljazeera.com.

Отмечается, что более 400 000 россиян прибыли на тайский туристический остров с января по июль этого года, что, по данным властей, вдвое превышает количество посетителей до войны россии против Украины.

Рост российского присутствия приносит быстрые изменения.

Цены на недвижимость резко выросли, что, хотя и было благом для тайских владельцев и риэлторов, затруднило арендаторам поиск доступного места на острове.

Появились только русскоязычные предприятия, которые часто работают через русскоязычные приложения и работают нелегально.

Также поступали сообщения о русских секс-работниках, которые работают в эпицентре ночной жизни на Бангла-роуд, преимущественно для русских.

В прошлом месяце полиция Пхукета арестовала нескольких нелегальных работников, на которых указали местные жители.

«Мы арестовали трех граждан России, которые открыли парикмахерскую. Мы обвинили их в нарушении закона за выполнение работы, предназначенной только для тайцев», – сообщил подполковник Тонгчай Матитам.

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