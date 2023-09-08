Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 8 вересня

Урядовці внесли зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати.

Фото: КМУ

Кабінет міністрів 8 вересня провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 02.08.2022 N 859 «Про затвердження Положення про порядок видачі мандата на право здійснення військової капеланської діяльності». Передбачено, що центральний орган виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України, Національна гвардія України, інші утворені відповідно до законів України військові формування, Державна прикордонна служба України, протягом трьох місяців з дня отримання копій виданих мандатів повідомляє Державну службу України з етнополітики та свободи совісті про осіб, на імʼя яких було видано мандати, але які не уклали контракти про проходження військової служби на посадах Служби військового капеланства. Установлено, що неукладення контракту про проходження військової служби на посадах Служби військового капеланства протягом трьох місяців з дня видачі мандата є підставою для відкликання мандату.

- Затверджено Порядок розслідування аварій на об’єктах підвищеної небезпеки. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування аварій на обʼєктах підвищеної небезпеки та поширюється на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які експлуатують (планують експлуатувати) хоча б один обʼєкт підвищеної небезпеки. Розслідування аварій на обʼєктах підвищеної небезпеки проводиться з метою встановлення організаційно-управлінських та технічних причин виникнення аварій, розроблення рекомендацій із безпеки та профілактичних заходів щодо запобігання їх виникненню в майбутньому. Порядок визначає особливості інформування оператором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, або його територіального органу в разі порушення робочого стану джерела небезпеки, що призвело або могло призвести до виникнення аварії; порядок створення оператором комісії з розслідування аварії та її склад; процедуру розслідування аварії та матеріали, які складаються за результатом розслідування.

- Внесено змін до Положення про Міністерство економіки України. Передбачено, що Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань бере участь у реалізації державної санкційної політики в частині питань, повʼязаних з управлінням стягнутими в дохід держави активами осіб, щодо яких застосовано санкції; забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань підготовки пропозицій про застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) і моніторингу ефективності реалізації санкцій; бере участь у реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності в частині гуманітарного розмінування та виконанні міжнародних зобовʼязань України з урахуванням національних інтересів у межах своїх повноважень та у взаємодії з Національним органом з питань протимінної діяльності, центром протимінної діяльності та центром гуманітарного розмінування.

- Внесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати. Передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки. Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 р., проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Внесено зміни до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у частині можливості надання матеріальної допомоги у розмірі не більше середньомісячної заробітної плати (замість середньомісячної заробітної плати).

- Затверджено Порядок тимчасового вилучення тварини у справах про адміністративні правопорушення та Порядок тимчасового вилучення та забезпечення утримання тварини під час кримінального провадження. Порядки направлені на реалізацію положень Закону України від 15.07.2021 N 1684-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу».

- Внесено зміни до постанов КМУ від 13.12.2017 N 989 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» і від 13.12.2017 N 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» задля врегулювання проведення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні.

- Затверджено новий склад Ради з питань торгівлі та сталого розвитку у звʼязку з оптимізацією системи центральних органів виконавчої влади та штатними змінами установ.

- Погоджено пропозицію Міністерства юстиції щодо утворення Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз з віднесенням його до сфери управління Міністерства юстиції задля забезпечення якісного та у стислі строки виконання судових експертиз у кримінальних провадженнях, які стосуються заподіяння тяжких наслідків державним чи суспільним інтересам.

- Призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України 70 найбільш обдарованим студентам закладів вищої освіти на перший семестр 2023/24 навчального року.

- Внесено зміни до розпорядження КМУ від 16.06.2023 N 534 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії». Додатково виділено Мінінфраструктури з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 491 млн. 89, 582 тис. грн. на фінансування проектів (обʼєктів, заходів) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (обʼєктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії. Здійснено перерозподіл коштів між проектами (обʼєктами, заходами), фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Фонду, та доповнено перелік проектів (обʼєктів, заходів), фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів Фонду.

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