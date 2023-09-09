За 7 тисяч доларів обіцяла зробити довідку для ухилення від мобілізації: судитимуть жительку Хмельницького

Жінка переконала чоловіка, що може вплинути на посадових осіб медичних закладів для отримання документації про неможливість проходження військової служби.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Мешканка Хмельницького обіцяла за 7 тисяч доларів допомогти громадянину призовного віку ухилитися від мобілізації. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

За даними слідства, місцевий житель під час спілкування з жінкою висловив свої побоювання щодо можливої мобілізації до лав Збройних Сил. Жінка переконала, що має можливість вплинути на посадових осіб медичних закладів області для отримання медичної документації про неможливість проходження військової служби. І для цього не потрібно буде фактично проходити лікування.

За свої «послуги» висунула вимогу про передачу їй 7 тис доларів США.

Чоловік погодився на пропозицію та повідомив про це правоохоронні органи. Правоохоронці затримали її одразу після одержання зазначеної суми неправомірної вигоди. Кошти вилучили на місці події. Судом жінці було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідмоляється, прокурори вже направили до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної хмельничанки за фактом зловживання впливом.

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