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Відтепер замовник має обґрунтувати необхідність публічних закупівель в Prozorro на суму понад 50 тисяч гривень

18:00, 8 вересня 2023
Кабмін вніс зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану.
Відтепер замовник має обґрунтувати необхідність публічних закупівель в Prozorro на суму понад 50 тисяч гривень
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Уряд вніс зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану.

Зокрема, розповіли у Мінекономіки, було прийняте рішення про те, що для закупівель на суму від 50 тис. гривень треба не тільки оприлюднювати звіт про договір, який було укладено без використання електронної системи закупівель, а також погоджене керівником замовника обґрунтування підстави для здійснення замовником відповідної закупівлі.

 «Тендер через Прозорро сам собою не гарантує автоматичного позитивного результату. Багато хто пам’ятає випадки, коли закупівля відбулася прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби або умови закупівлі викликали суспільний резонанс. Тому ця зміна покликана в першу чергу покращити якість роботи тих, хто оголошує тендер», - пояснила Міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, постанова також зменшує перелік підстав, за яких державні замовники можуть не йти через конкурентні торги, а підписувати контракти напряму. Водночас з цим, постанова підсилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою, як нагальна потреба.

Крім того, було внесено зміни, які при прийнятті рішення про відмову участі в торгах учасника, проти якого введено санкції, дозволяють виокремити випадок, коли активи такого учасника передані в управління АРМА. У такому випадку заборона здійснювати публічні закупівлі не буде застосовуватись, пояснили у Мінекономіки.

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