Відтепер замовник має обґрунтувати необхідність публічних закупівель в Prozorro на суму понад 50 тисяч гривень

Кабмін вніс зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану.

Уряд вніс зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану.

Зокрема, розповіли у Мінекономіки, було прийняте рішення про те, що для закупівель на суму від 50 тис. гривень треба не тільки оприлюднювати звіт про договір, який було укладено без використання електронної системи закупівель, а також погоджене керівником замовника обґрунтування підстави для здійснення замовником відповідної закупівлі.

«Тендер через Прозорро сам собою не гарантує автоматичного позитивного результату. Багато хто пам’ятає випадки, коли закупівля відбулася прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби або умови закупівлі викликали суспільний резонанс. Тому ця зміна покликана в першу чергу покращити якість роботи тих, хто оголошує тендер», - пояснила Міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, постанова також зменшує перелік підстав, за яких державні замовники можуть не йти через конкурентні торги, а підписувати контракти напряму. Водночас з цим, постанова підсилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою, як нагальна потреба.

Крім того, було внесено зміни, які при прийнятті рішення про відмову участі в торгах учасника, проти якого введено санкції, дозволяють виокремити випадок, коли активи такого учасника передані в управління АРМА. У такому випадку заборона здійснювати публічні закупівлі не буде застосовуватись, пояснили у Мінекономіки.

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