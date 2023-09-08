Теперь заказчик должен обосновать необходимость публичных закупок у Prozorro на сумму более 50 тысяч гривен

Кабмин внесл изменения в правила проведения публичных закупок во время действия военного положения.

Правительство внесло изменения в правила проведения публичных закупок во время действия военного положения.

В частности, рассказали в Минэкономики, было принято решение о том, что для закупок на сумму от 50 тыс. гривен нужно не только обнародовать отчет о договоре, заключенном без использования электронной системы закупок, а также согласованное руководителем заказчика обоснование основания для осуществления заказчиком соответствующей закупки.

«Тендер через Прозорро сам по себе не гарантирует автоматического положительного результата. Многие помнят случаи, когда закупка прошла прозрачно, конкурентно и по правилам, но обоснованность потребности или условия закупки вызвали общественный резонанс. Поэтому это изменение призвано в первую очередь улучшить качество работы тех, кто объявляет тендер», - объяснила Министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, постановление также уменьшает перечень оснований, по которым государственные заказчики могут не идти через конкурентные торги, а подписывать контракты напрямую. В то же время, постановление усиливает ответственность государственных заказчиков за злоупотребление таким основанием, как неотложная потребность.

Кроме того, были внесены изменения, которые при принятии решения об отказе участия в торгах участника, в отношении которого введены санкции, позволяют выделить случай, когда активы такого участника переданы в управление АРМА. В таком случае запрет осуществлять публичные закупки не будет применятся, объяснили в Минэкономики.

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