За 7 тысяч долларов обещала сделать справку для уклонения от мобилизации: будут судить жительницу Хмельницкого

Женщина убедила мужчину, что может повлиять на должностных лиц медицинских учреждений для получения документации о невозможности прохождения военной службы.

Фото: Хмельницкая областная прокуратура

Жительница Хмельницкого обещала за 7 тысяч долларов помочь гражданину призывного возраста уклониться от мобилизации. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

По данным следствия, местный житель во время общения с женщиной выразил опасения относительно возможной мобилизации в ряды Вооруженных Сил. Женщина убедила, что может повлиять на должностных лиц медицинских учреждений области для получения медицинской документации о невозможности прохождения военной службы. И для этого не нужно будет фактически проходить лечение.

За свои «услуги» выдвинула требование о передаче ей 7 тыс. долларов США.

Мужчина согласился на предложение и сообщил об этом правоохранительным органам. Правоохранители задержали женщину сразу после получения указанной суммы неправомерной выгоды. Средства изъяли на месте происшествия. Судом женщине была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщается, прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летней хмельничанки по факту злоупотребления влиянием.

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