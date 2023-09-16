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Зеленський зібрав керівників СБУ, ДБР, НАЗК, НАБУ та САП на нараду щодо ліквідації олігархічно-корупційного впливу

08:19, 16 вересня 2023
Володимир Зеленський зазначив, що чекає на концепцію справедливості.
Зеленський зібрав керівників СБУ, ДБР, НАЗК, НАБУ та САП на нараду щодо ліквідації олігархічно-корупційного впливу
Джерело фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участі керівника Офісу Президента  Андрія Єрмака, заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, директора Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса, голови Служби безпеки України Василя Малюка, міністра юстиції України Дениса Малюськи, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова, виконувача обов’язків директора Бюро економічної безпеки України Андрія Пащука, директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, на якій було обговорено концепт посилення стійкості демократії в Україні.

Як зазначив Володимир Зеленський, потрібні кроки, що дадуть змогу забезпечити реалізацію справедливості, яку відчуватимуть люди.

«Такі заходи надзвичайно потрібні, і вони повинні мати дуже конкретні прояви у державній політиці», – акцентував Президент.

З огляду на це учасники наради запропонували підготувати концепт посилення стійкості демократії в Україні та розробити покроковий план його реалізації.

У відповідь Глава держави зазначив, що заходи, які міститимуться в концепті, мають стосуватися абсолютно всього: захисту національної безпеки України, остаточного очищення від олігархічного та корупційного впливу тощо.

Президент подякував правоохоронцям за всю зроблену ними роботу, особливо за результати останніх місяців.

«Ми бачимо дуже чітко, що в олігархічних кланів в Україні немає майбутнього. Це очевидно з тих кримінальних проваджень, які реалізувалися правоохоронними, антикорупційними органами. Це має дати довгострокові результати», – сказав Володимир Зеленський.

Як повідомили у Офісі Президента, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада та інші органи державної влади мають здійснити низку кроків щодо зміцнення парламентаризму та можливостей виборців впливати на управління державою, щодо посилення інституційних спроможностей органів державної влади, зокрема органів правопорядку, прокуратури та антикорупційних органів, розвитку судової влади, реалізації гарантій політики рівності у відносинах між державою та всіма економічними суб’єктами, розширення можливостей громадян України впливати на вироблення політичних рішень та курсу держави тощо.

Джерело фото: ОП

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