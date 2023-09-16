Зеленский собрал руководителей СБУ, ГБР, НАПК, НАБУ и САП на совещание по ликвидации олигархически-коррупционного влияния

Владимир Зеленский отметил, что ожидает на концепцию справедливости.

Источник фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Генерального прокурора Андрея Костина, заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семена Кривоноса, главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, министра юстиции Украины Дениса Малюськи, председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, исполняющего обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины Андрея Пащука, директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, на которой был обсужден концепт усиления устойчивости демократии в Украине.

Как отметил Владимир Зеленский, нужные шаги, которые позволят обеспечить реализацию справедливости, которую будут ощущать люди.

«Такие меры чрезвычайно нужны, и они должны иметь очень конкретные проявления в государственной политике», - подчеркнул Президент.

В связи с этим участники совещания предложили подготовить концепт усиления устойчивости демократии в Украине и разработать пошаговый план его реализации.

В ответ Глава государства отметил, что меры, которые будут содержаться в концепте, должны касаться абсолютно всего: защиты национальной безопасности Украины, окончательной очистки от олигархического и коррупционного влияния и тому подобное.

Президент поблагодарил правоохранителей за всю проделанную ими работу, особенно за результаты последних месяцев.

«Мы видим очень четко, что у олигархических кланов в Украине нет будущего. Это очевидно из тех уголовных производств, которые реализовались правоохранительными, антикоррупционными органами. Это должно дать долгосрочные результаты», – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщили в Офисе Президента, Кабинет Министров Украины, Верховная Рада и другие органы государственной власти должны осуществить ряд шагов по укреплению парламентаризма и возможностей избирателей влиять на управление государством, по усилению институциональных возможностей органов государственной власти, в частности, органов правопорядка, прокуратуры и антикоррупционных органов, развития судебной власти, реализации гарантий политики равенства в отношениях между государством и всеми экономическими субъектами, расширение возможностей граждан Украины влиять на выработку политических решений и курса государства.

Источник фото: ОП

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