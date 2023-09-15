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Конкурс в суды первой инстанции: известен список 560 вакансий

Большинство вакансий – в судах Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Киевской областей, а в районных судах Киева есть 26 вакансий.

Кабмин одобрил законопроект о самостоятельности и независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, – Денис Шмыгаль

Руководитель САП будет самостоятельно определять штат, структуру и организацию в учреждении.

Конкурс в апелляционные суды: известен список вакансий

В Киевском апелляционном суде есть 45 вакансий, в Шестом апелляционном административном суде – 11 вакансий, в Северном апелляционном хозяйственном суде – 15 вакансий.

Квалификационное оценивание судей возобновляется с 16 октября

Известны первые 57 судей, которые будут завершать квалификационное оценивание судей.

Верховной Раде предлагают переголосовать законопроект о дисциплинарных инспекторах

Возобновление рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей пока откладывается.

  1. В Украине

Суд в Киеве взял под арест нардепа Нестора Шуфрича без возможности внесения залога

22:09, 15 сентября 2023
Суд взял Шуфрича под стражу на два месяца без права на внесение залога.
Суд в Киеве взял под арест нардепа Нестора Шуфрича без возможности внесения залога
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Суд избрал меру пресечения нардепу Нестору Шуфричу – содержание под стражей на два месяца без права внесения залога.

Как сообщило «Суспильне» из зала суда, Печерский суд Киева взял под арест Шуфрича без возможности внесения залога.

Ему назначили 60 суток.

Как мы сообщали, действующему народному депутату Нестору Шуфричу по материалам СБУ объявили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

СБУ, ГБР и ОГП сообщили, что собрали аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности нардепа.

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