Суд в Киеве взял под арест нардепа Нестора Шуфрича без возможности внесения залога

Суд взял Шуфрича под стражу на два месяца без права на внесение залога.

Суд избрал меру пресечения нардепу Нестору Шуфричу – содержание под стражей на два месяца без права внесения залога.

Как сообщило «Суспильне» из зала суда, Печерский суд Киева взял под арест Шуфрича без возможности внесения залога.

Ему назначили 60 суток.

Как мы сообщали, действующему народному депутату Нестору Шуфричу по материалам СБУ объявили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

СБУ, ГБР и ОГП сообщили, что собрали аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности нардепа.

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