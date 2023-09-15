Зеленский и Байден встретятся 21 сентября в Вашингтоне

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу подтвердил встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме в следующий четверг, 21 сентября.
Салливан объявил, что президент США встретится с украинским коллегой после участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Также встречу Президентов подтвердил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
«Впереди важный визит Президента Украины в США.
В разговоре с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном обсудили предстоящий визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты», - сообщил он.
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