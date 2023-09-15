Зеленский и Байден встретятся 21 сентября в Вашингтоне

Стороны встретятся в Белом доме в следующий четверг, 21 сентября.

Источник фото: ОП

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу подтвердил встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме в следующий четверг, 21 сентября.

Салливан объявил, что президент США встретится с украинским коллегой после участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Также встречу Президентов подтвердил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Впереди важный визит Президента Украины в США.

В разговоре с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном обсудили предстоящий визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты», - сообщил он.

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