Зеленський і Байден зустрінуться 21 вересня у Вашингтоні

Сторони зустрінуться в Білому домі наступного четверга, 21 вересня.

Джерело фото: ОП

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у п’ятницю підтвердив зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського в Білому домі наступного четверга, 21 вересня.

Салліван оголосив, що президент США зустрінеться із українським колегою після участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Також зустріч Президентів підтвердив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Попереду важливий візит Президента України до США.

У розмові з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном обговорили майбутній візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів», - повідомив він.

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