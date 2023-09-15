Доступ української агропродукції на ринок ЄС: Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за рішення Єврокомісії

Водночас Президент зазначив, що зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні.

Джерело фото: Володимир Зеленський

Володимир Зеленський подякував Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за «дотримання слова та правил вільного ринку». Про це Президент повідомив у п'ятницю ввечері, 15 вересня. Нагадаємо, обмеження з боку Єврокомісії щодо доступу української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу знято.

«Щиро вдячний Урсулі фон дер Ляєн за дотримання слова та правил вільного ринку. Це приклад справжньої єдності й довіри між Україною та ЄС. Європа виграє завжди, коли правила працюють, а договори виконуються.

Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати», - зазначив Зеленський.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.