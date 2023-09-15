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  1. В Україні

Зарплати скорочуються і цю проблему не можна ігнорувати – Южаніна

20:33, 15 вересня 2023
Член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики висловила думку, що підвищення «мінімалки», це «лише часткова відповідь на інфляцію».
Зарплати скорочуються і цю проблему не можна ігнорувати – Южаніна
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У Державній службі зайнятості повідомили про нові рекорди зі зменшення рівня безробіття: станом на 1 серпня 2023 року для пошуку роботи зареєструвалися 112 тисяч громадян, а на 1 вересня — вже 108,7 тисяч.

Про це повідомила член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна та зауважила, що кількість вакансій дійсно порівняно з початком війни суттєво зросла, а власники бізнесу говорять навіть про дефіцит працівників багатьох спеціальностей.

Але, за її словами, водночас є інша тенденція – скорочуються зарплати.

«Наявність роботи і адекватна зарплата – ланки одного ланцюга.

‼️ Шкода, що в уряді не бачать реальної картини і (можливо, тому) жодних комплексних програм із виправлення ситуації не пропонують», - написала вона.

Южаніна висловила думку, що підвищення «мінімалки», це «лише часткова відповідь на інфляцію».

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