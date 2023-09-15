Зарплаты сокращаются и эту проблему нельзя игнорировать – Южанина

Член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики выразила мнение, что повышение «минималки», это «только частичный ответ на инфляцию».

В Государственной службе занятости сообщили о новых рекордах по уменьшению уровня безработицы: по состоянию на 1 августа 2023 для поиска работы зарегистрировались 112 тысяч граждан, а на 1 сентября — уже 108,7 тысяч.

Об этом сообщила член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, отметив, что количество вакансий действительно по сравнению с началом войны существенно возросло, а владельцы бизнеса говорят даже о дефиците работников многих специальностей.

Но, по ее словам, есть другая тенденция – сокращаются зарплаты.

«Наличие работы и адекватная зарплата – звенья одной цепи.

‼️ Жаль, что в правительстве не видят реальной картины и (возможно, поэтому) никаких комплексных программ по исправлению ситуации не предлагают», - написала она.

Южанина выразила мнение, что повышение «минималки», это «только частичный ответ на инфляцию».

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