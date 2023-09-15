Доступ украинской агропродукции на рынок ЕС: Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляен за решение Еврокомиссии

В то же время Президент отметил, что сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне.

Источник фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский поблагодарил Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен за «соблюдение слова и правил свободного рынка». Об этом Президент сообщил в пятницу вечером, 15 сентября. Напомним, ограничения со стороны Еврокомиссии относительно доступа украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза сняты.

«Искренне благодарен Урсули фон дер Ляен за соблюдение слова и правил свободного рынка. Это пример подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрыет всегда, когда правила работают, а договоры выполняются.

Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны, Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», – отметил Зеленский.

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