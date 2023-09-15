Суд у Києві взяв під арешт нардепа Нестора Шуфрича без можливості внесення застави

Суд узяв Шуфрича під варту на два місяці без права внесення застави.

Суд обрав запобіжний захід нардепу Нестору Шуфричу – тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.

Як повідомило «Суспільне» із зали суду, Печерський суд Києва взяв під арешт Шуфрича без можливості внесення застави.

Йому призначили 60 діб.

Як ми повідомляли, чинному народному депутату Нестору Шуфричу за матеріалами СБУ оголосили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

СБУ, ДБР та ОГП повідомили, що зібрали аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність нардепа.

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