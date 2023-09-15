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  1. В Україні

Суд у Києві взяв під арешт нардепа Нестора Шуфрича без можливості внесення застави

22:09, 15 вересня 2023
Суд узяв Шуфрича під варту на два місяці без права внесення застави.
Суд у Києві взяв під арешт нардепа Нестора Шуфрича без можливості внесення застави
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Суд обрав запобіжний захід нардепу Нестору Шуфричу – тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.

Як повідомило «Суспільне» із зали суду, Печерський суд Києва взяв під арешт Шуфрича без можливості внесення застави.

Йому призначили 60 діб.

Як ми повідомляли, чинному народному депутату Нестору Шуфричу за матеріалами СБУ оголосили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

СБУ, ДБР та ОГП повідомили, що зібрали аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність нардепа.

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