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Игорю Коломойскому увеличили залог до более чем 3,8 млрд грн

08:28, 16 сентября 2023
Суд лишь частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила залог в почти 5,8 миллиарда гривен.
Игорю Коломойскому увеличили залог до более чем 3,8 млрд грн
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Шевченковский райсуд Киева увеличил размер залога Игорю Коломойскому — с почти 510 миллионов гривен до более 3,8 миллиарда гривен.

Суд лишь частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила залог в почти 5,8 миллиарда гривен в связи с новым подозрением бизнесмену и «пропорционально нанесенному ущербу».

Как пишут «Грати», сейчас бизнесмен залог не планирует вносить. Игорь Коломойский после ареста 2 сентября находится под стражей в изоляторе СБУ.

Мы сообщали, что Служба безопасности Украины подтвердила, что бизнесмену Игорю Коломойскому объявлено новое подозрение. Новые факты противоправной деятельности разоблачили СБУ, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора.

Напомним, что Игорь Коломойский в субботу 2 сентября, прибыл в Шевченковский райсуд Киева. Там ему избирали меру пресечения.

Заседание происходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовали его адвокаты.

Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере около 510 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что утром этого же дня правоохранители вручили подозрение Игорю Коломойскому по двум статьям. Как отметили в СБУ, подозрение объявлено по ст. 190 – мошенничество и по ст. 209 – легализация имущества, полученного преступным путем.

Вскоре НАБУ и САП на 48 часов арестовали активы Игоря Коломойского.

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