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Конкурс в апелляционные и местные суды: что известно

Документы для участия в конкурсе на должности судей местных судов необходимо подать до 16 октября, а на конкурс в апелляционные суды - с 15 по 31 декабря.

Теперь для получения средств США для Украины будут определенные условия, в частности судебная и правоохранительная реформы и в сфере борьбы с коррупцией, - новоназначенная спецпредставитель США

Сначала Украина должна воплощать условия – реформы, в частности, судебную и правоохранительную, а затем получит средства от США, - новоназначенный Президентом США спецпредставитель по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

ВККС объявлен конкурс на 560 должностей судей местных судов

В резерве – 585 кандидатов на должности судей.

ВККС объявила конкурс на должности 532 судей апелляционных судов

Конкурс объявлен на 410 должностей судей общих апелляционных судов, 66 должностей судей административных апелляционных судов и 56 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

  1. В Украине

СБУ подтвердила, что Коломойский получил новое подозрение: теперь – в незаконном завладении 5,8 млрд грн

09:30, 15 сентября 2023
Это уже третье подозрение для бизнесмена.
СБУ подтвердила, что Коломойский получил новое подозрение: теперь – в незаконном завладении 5,8 млрд грн
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Служба безопасности Украины подтвердила, что бизнесмену Игорю Коломойскому объявлено новое подозрение. Новые факты противоправной деятельности разоблачили СБУ, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора.

По материалам СБУ, ему сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления)

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах)

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд. грн. СБУ сообщает, что для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

«По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США.

Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка», - говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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