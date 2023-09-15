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Илон Маск предупредил о том, что искусственный интеллект может угрожать человечеству: итоги заседания Сената США по ИИ

09:15, 15 сентября 2023
Между тем Билл Гейтс считает, что технология ИИ может помочь решить проблему голода в мире.
Илон Маск предупредил о том, что искусственный интеллект может угрожать человечеству: итоги заседания Сената США по ИИ
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В Сенате США состоялось обсуждение возможностей и рисков искусственного интеллекта. На закрытой встрече было более 60 сенаторов, рассматривающих законопроект, регулирующий эту технологию. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Среди спикеров были владелец X (ранее Twitter) Илон Маск, соучредитель Microsoft Билл Гейтс и CEO Meta Марк Цукерберг. Также присутствовали руководитель Google Сундар Пичаи, представители Microsoft, Nvidia и IBM вместе с лидерами профсоюзов, правозащитники и другие.

В ходе встречи Илон Маск предупредил о том, что ИИ может угрожать человечеству. Между тем Билл Гейтс заявил, что технология может помочь решить проблему голода в мире.

В ходе заседания собравшиеся согласились, что правительству необходимо играть определенную роль в регулировании ИИ. Несмотря на этот консенсус и обещание Шумера перейти к принятию законодательства в течение нескольких месяцев, встреча также обнажила спорные моменты.

Одно из обсуждений было посвящено так называемым системам ИИ с открытым исходным кодом, которые доступны для скачивания и модификации.

Тристан Харрис, глава некоммерческого Центра гуманных технологий, утверждает, что злоумышленники могут воспользоваться системами ИИ с открытым исходным кодом, включая модель Llama 2, недавно выпущенную Meta Platforms.

Марк Цукерберг заявил, что открытый исходный код "демократизирует доступ к инструментам, и это помогает уравнять правила игры и способствует инновациям для людей и бизнеса".

Еще одна точка напряженности была связана с мнением о том, что ИИ является потенциальной угрозой определенным профессиям.

Некоторые присутствовавшие в зале руководители утверждали, что установление слишком большого количества ограничений в системах ИИ ставит под угрозу лидерство США в этой технологии.

Большинство технических лидеров избегали камер. Уходя, Маск сказал журналистам, что не верит в то, что Конгресс готов регулировать ИИ, добавив при этом, что им тоже есть смысл изучить этот вопрос, прежде чем писать закон.

Шумер назвал встречу в среду первой в серии, посвященной разработке законодательства, направленного на быстрое внедрение мощных инструментов ИИ.

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