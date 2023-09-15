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Конкурс в апелляционные и местные суды: что известно

Документы для участия в конкурсе на должности судей местных судов необходимо подать до 16 октября, а на конкурс в апелляционные суды - с 15 по 31 декабря.

Теперь для получения средств США для Украины будут определенные условия, в частности судебная и правоохранительная реформы и в сфере борьбы с коррупцией, - новоназначенная спецпредставитель США

Сначала Украина должна воплощать условия – реформы, в частности, судебную и правоохранительную, а затем получит средства от США, - новоназначенный Президентом США спецпредставитель по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

ВККС объявлен конкурс на 560 должностей судей местных судов

В резерве – 585 кандидатов на должности судей.

ВККС объявила конкурс на должности 532 судей апелляционных судов

Конкурс объявлен на 410 должностей судей общих апелляционных судов, 66 должностей судей административных апелляционных судов и 56 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

  1. В Украине

СБУ задержала депутата Нестора Шуфрича, — журналист

08:46, 15 сентября 2023
15 сентября силовики проводят обыски по делу Шуфрича.
СБУ задержала депутата Нестора Шуфрича, — журналист
Фото: Юрий Бутусов/Фейсбук
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Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича. Утром силовики пришли к нему домой. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов

"Служба безопасности задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области. Сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича", - сообщил он.

По его информации, Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником фсб рф и бывшим народным депутатом Владимиром Сивковичем.

"Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником фсб рф и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и россии с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется госизмена", – уточнил он.

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