СБУ задержала депутата Нестора Шуфрича, — журналист

Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича. Утром силовики пришли к нему домой. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
"Служба безопасности задержала народного депутата Нестора Шуфрича у него дома в селе Козин Киевской области. Сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича", - сообщил он.
По его информации, Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником фсб рф и бывшим народным депутатом Владимиром Сивковичем.
"Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданной сотрудником фсб рф и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и россии с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется госизмена", – уточнил он.
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