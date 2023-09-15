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Конкурс в апелляционные и местные суды: что известно

Документы для участия в конкурсе на должности судей местных судов необходимо подать до 16 октября, а на конкурс в апелляционные суды - с 15 по 31 декабря.

Теперь для получения средств США для Украины будут определенные условия, в частности судебная и правоохранительная реформы и в сфере борьбы с коррупцией, - новоназначенная спецпредставитель США

Сначала Украина должна воплощать условия – реформы, в частности, судебную и правоохранительную, а затем получит средства от США, - новоназначенный Президентом США спецпредставитель по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

ВККС объявлен конкурс на 560 должностей судей местных судов

В резерве – 585 кандидатов на должности судей.

ВККС объявила конкурс на должности 532 судей апелляционных судов

Конкурс объявлен на 410 должностей судей общих апелляционных судов, 66 должностей судей административных апелляционных судов и 56 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

  1. В Украине

В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми

09:52, 15 сентября 2023
Эвакуация будет проводиться в населенных пунктах, которые постоянно находятся под обстрелами.
В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми
Фото: Интерфакс
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В Херсонской области будут в обязательном порядке эвакуировать детей из всех населенных пунктов, регулярно обстреливаемых российскими войсками. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"На Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, постоянно обстреливающих враг", - подчеркнул он.

Также глава ОВА сообщил об изменении продолжительности комендантского часа. Теперь ее период – с 20:00 до 6:00.

"Работаем над исключением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода", - добавил Прокудин.

В то же время, он отметил, что есть и другие решения, касающиеся обороны области. Однако о них он не сообщил, объяснив, что это должно быть "сюрпризом для россиян".

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