В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми

Эвакуация будет проводиться в населенных пунктах, которые постоянно находятся под обстрелами.

Фото: Интерфакс

В Херсонской области будут в обязательном порядке эвакуировать детей из всех населенных пунктов, регулярно обстреливаемых российскими войсками. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"На Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, постоянно обстреливающих враг", - подчеркнул он.

Также глава ОВА сообщил об изменении продолжительности комендантского часа. Теперь ее период – с 20:00 до 6:00.

"Работаем над исключением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода", - добавил Прокудин.

В то же время, он отметил, что есть и другие решения, касающиеся обороны области. Однако о них он не сообщил, объяснив, что это должно быть "сюрпризом для россиян".

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