У Херсонській області оголосили обов'язкову евакуацію родин з дітьми

Евакуація буде проводитися в населених пунктах, які постійно знаходяться під обстрілами.

Фото: Інтерфакс

У Херсонській області будуть в обов’язковому порядку евакуювати дітей з усіх населених пунктів, які регулярно обстрілюються російськими військами. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог", – наголосив він.

Також голова ОВА повідомив про зміну тривалості комендантської години. Тепер її період – з 20:00 до 6:00.

"Працюємо над унеможливленням енергетичного колапсу в регіоні, а також готуємося до надзвичайних ситуацій на обʼєктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду", – додав Прокудін.

Водночас він зауважив, що є й інші рішення, які стосуються оборони області. Однак про них він не повідомив, пояснивши, що це має бути "сюрпризом для росіян".

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