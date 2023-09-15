Ігорю Коломойському повідомили про третю підозру

Нову підозру оголосили після розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.

Фото: Ґрати

Бізнесмену Ігорю Коломойському оголосили нову підозру, вже третю. Коломойський підозрюється:

- у організації підробки документів на переказ коштів,

- у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,

- у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Як уточнили в СБУ, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

Нагадаємо, що Ігорю Коломойському раніше вручили підозру за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Суд обрав Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

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