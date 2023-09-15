Игорю Коломойскому сообщили о третьем подозрении, — Лещенко

Советник главы Офиса Президента сообщил, что новое подозрение объявили после расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.

Фото: Ґрати

Бізнесмену Ігорю Коломойському оголосили нову підозру, вже третю. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко у Telegram.

За його словами Лещенка, це результат розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.

Відповідно до документів, Коломойський підозрюється:

- у організації підробки документів на переказ коштів,

- у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,

- у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Лещенко повідомив, що згідно з досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу входив керівник столичної філії "ПриватБанку" Сергій Волков та інші службові особи цієї філії та головного офісу банку.

Разом вони розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами банку, зазначив радник голови ОП.

Як повідомляється, план полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу «Приватбанку», їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами «Приватбанку» тощо.

Лещенко зазначив, що штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26 березня 2013 по 18 лютого 2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Ігорю Коломойському вручили підозру за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Суд обрав Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

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