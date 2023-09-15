Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Конкурс в апелляционные и местные суды: что известно

Документы для участия в конкурсе на должности судей местных судов необходимо подать до 16 октября, а на конкурс в апелляционные суды - с 15 по 31 декабря.

Теперь для получения средств США для Украины будут определенные условия, в частности судебная и правоохранительная реформы и в сфере борьбы с коррупцией, - новоназначенная спецпредставитель США

Сначала Украина должна воплощать условия – реформы, в частности, судебную и правоохранительную, а затем получит средства от США, - новоназначенный Президентом США спецпредставитель по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

ВККС объявлен конкурс на 560 должностей судей местных судов

В резерве – 585 кандидатов на должности судей.

ВККС объявила конкурс на должности 532 судей апелляционных судов

Конкурс объявлен на 410 должностей судей общих апелляционных судов, 66 должностей судей административных апелляционных судов и 56 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

  1. В Украине

Игорю Коломойскому сообщили о третьем подозрении, — Лещенко

08:35, 15 сентября 2023
Советник главы Офиса Президента сообщил, что новое подозрение объявили после расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.
Игорю Коломойскому сообщили о третьем подозрении, — Лещенко
Фото: Ґрати
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Бізнесмену Ігорю Коломойському оголосили нову підозру, вже третю. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко у Telegram.

За його словами Лещенка, це результат розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.

Відповідно до документів, Коломойський підозрюється:

 - у організації підробки документів на переказ коштів,

 - у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,

 - у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Лещенко повідомив, що згідно з досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу входив керівник столичної філії "ПриватБанку" Сергій Волков та інші службові особи цієї філії та головного офісу банку. 

Разом вони розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами банку, зазначив радник голови ОП. 

Як повідомляється, план полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу «Приватбанку», їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами «Приватбанку» тощо.

Лещенко зазначив, що штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26 березня 2013 по 18 лютого 2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Ігорю Коломойському вручили підозру за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Суд обрав  Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області