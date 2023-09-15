СБУ затримала депутата Нестора Шуфрича, — журналіст

15 вересня силовики проводять обшуки у справі Шуфрича.

Фото: Юрій Бутусов/Фейсбук

Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича. Вранці силовики прийшли до нього додому. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За його інформацією, події відбувалися у селі Козин Київської області.

Також він зазначив, що 15 вересня силовики проводять понад 50 обшуків у справі Шуфрича.

"Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, створеної співробітником фсб рф та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада", — уточнив він.

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