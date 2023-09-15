Ілон Маск попередив про те, що штучний інтелект може загрожувати людству: підсумки засідання Сенату США щодо ШІ

Тим часом Білл Ґейтс вважає, що технологія ШІ може допомогти вирішити проблему голоду у світі.

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В Сенаті США відбулося обговорення можливостей й ризиків штучного інтелекту. На закритій зустрічі було більш ніж 60 сенаторами, які розглядають законопроєкт, що регулює цю технологію. Про це пише The Wall Street Journal.

Серед спікерів були власник X (раніше Twitter) Ілон Маск, співзасновник Microsoft Білл Гейтс та CEO Meta Марк Цукерберг. Також були присутні керівник Google Сундар Пічаї, представники Microsoft, Nvidia та IBM разом з лідерами профспілок, правозахисники й інші.

Під час зустрічі Ілон Маск попередив про те, що ШІ може загрожувати людству. Тим часом Білл Ґейтс заявив, що технологія може допомогти вирішити проблему голоду у світі.

Під час засідання присутні погодилися, що уряду необхідно відіграти певну роль у регулюванні ШІ. Незважаючи на цей консенсус і обіцянку Шумера перейти до ухвалення законодавства протягом кількох місяців, зустріч також оголила спірні моменти.

Одне з обговорень було присвячене так званим системам ШІ з відкритим вихідним кодом, які доступні для скачування та модифікації.

Трістан Харріс, голова некомерційного Центру гуманних технологій, стверджує, що зловмисники можуть скористатися системами ШІ з відкритим вихідним кодом, включаючи модель Llama 2, нещодавно випущену Meta Platforms.

Марк Цукерберг заявив, що відкритий вихідний код «демократизує доступ до інструментів, і це допомагає зрівняти правила гри та сприяє інноваціям для людей і бізнесу».

Ще одна точка напруженості була повʼязана з думкою про те, що ШІ є потенційною загрозою для певних професій.

Деякі керівники, які були присутні в залі, стверджували, що встановлення занадто великої кількості обмежень у системах ШІ ставить під загрозу лідерство США у цій технології.

Більшість технічних лідерів уникали камер. Ідучи, Маск сказав журналістам, що не вірить у те, що Конгрес готовий регулювати ШІ, додавши при цьому, що їм також є сенс вивчити це питання, перш ніж писати закон.

Шумер назвав зустріч у середу першою у серії, присвяченій розробці законодавства, спрямованого на швидке впровадження потужних інструментів ШІ.

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