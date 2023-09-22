На Волыни суд вернул в государственную собственность почти тысячу гектаров земель обороны

Прокуратура вернула в государственную собственность более тысячи гектаров земель обороны в Волынской области.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Прокуратуры Волынской области успешно защитила интересы государства в судебном порядке, в результате чего более тысячи гектаров земель обороны было возвращено в государственную собственность, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры изучают факты противоправного выбытия из государственной собственности земельных участков, расположенных в пограничной полосе и отнесены к землям обороны, и прилагают усилия для их возвращения в государственную собственность.

Отмечено, что эти земли являются особо важными в приграничных регионах страны и находятся под особым вниманием прокуроров.

В ходе расследования выявлено, что в 2013 году Главным управлением Госгеокадастра Волынской области была проведена инвентаризация сельскохозяйственных земель государственной собственности, расположенных за пределами населенных пунктов. Однако, определенные участки, зарегистрированные в Госземкадастре, были расположены на берегу реки Западный Буг, в непосредственной близости к государственной границе, и незаконно изменили назначение этих земель с оборонного на сельскохозяйственное.

В этом контексте, прокуроры подали 41 иск о признании незаконными и отмене решений органов власти, отмене государственной регистрации участков и возвращении их в государственную собственность.

Общая площадь земель обороны, которые были возвращены государству, составляет более 960 гектаров.

Прокуроры обратились в суд в интересах Волынской областной администрации с исками к сельсоветам, которые рассматриваются в Хозяйственном суде Волынской области.

Сейчас суд рассмотрел и удовлетворил все эти иски, и 27 судебных решений уже успешно выполнены. Суд учел активную позицию прокуроров, их надлежащие и убедительные доказательства и признал требования обоснованными.

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