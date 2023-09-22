Зеленский с Трюдо обсудил оборонные потребности ВСУ

Зеленский с главой Правительства Канады обсудил финансовую и гуманитарную поддержку Украины.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил оборонные потребности Вооруженных Сил Украины, – сообщил глава государства.

Он отметил, что переговоры были плодотворными.

«Среди основных вопросов – оборонные потребности Украины, продолжение финансовой и гуманитарной поддержки нашего государства, экономическое и инвестиционное сотрудничество», – сказал Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.