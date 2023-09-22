Зеленский с Трюдо обсудил оборонные потребности ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил оборонные потребности Вооруженных Сил Украины, – сообщил глава государства.
Он отметил, что переговоры были плодотворными.
«Среди основных вопросов – оборонные потребности Украины, продолжение финансовой и гуманитарной поддержки нашего государства, экономическое и инвестиционное сотрудничество», – сказал Зеленский.
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