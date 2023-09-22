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Зеленский с Трюдо обсудил оборонные потребности ВСУ

20:36, 22 сентября 2023
Зеленский с главой Правительства Канады обсудил финансовую и гуманитарную поддержку Украины.
Зеленский с Трюдо обсудил оборонные потребности ВСУ
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и обсудил оборонные потребности Вооруженных Сил Украины, – сообщил глава государства.

Он отметил, что переговоры были плодотворными.

«Среди основных вопросов – оборонные потребности Украины, продолжение финансовой и гуманитарной поддержки нашего государства, экономическое и инвестиционное сотрудничество», – сказал Зеленский.

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